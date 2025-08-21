Intentó atropellar a su propia hija y a su expareja en Ovalle: La grave acusación contra hombre que quedó en prisión preventiva

El sujeto de iniciales R.A.C.R. fue formalizado por los delitos de femicidio y parricidio tentado. Arriesga hasta 40 años de prisión por el hecho.

En prisión preventiva quedó un sujeto acusado de intentar atropellar a su propia hija y a su expareja en Ovalle.

El sujeto de iniciales R.A.C.R. fue acusado por el Ministerio Público de los delitos de femicidio y parricidio tentado.

Tras la formalización, el Juzgado de Garantía de Ovalle acogió la solicitud de Fiscalía y decretó la medida cautelar más gravosa contra el sujeto, luego que el tribunal estimara que su libertad constituye un peligro para las víctimas y para la sociedad.

Según la información entregada por el Poder Judicial, el Ministerio Público le imputó que el pasado lunes -cerca de las 13:00 horas- el imputado discutió en la calle con su expareja con la hija de ambos como testigo.

Luego que el sujeto tomara una actitud amenazante, la mujer tomó en brazos a la menor y se retiró pidiendo que no la siguiera.

Posteriormente, el hombre subió a su vehículo y siguió a la mujer acelerando en su dirección, motivo por el que volvió a tomar a la menor en sus brazos.

Más adelante, cuando llegaron a avenida La Paz, el sujeto dirigió intencionalmente el auto sobre la acera por donde transitaban ambas víctimas e intentó atropellaras, pero la mujer logró evadir el impacto.

En cuanto a la medida cautelar, el tribunal estimó que “se va a optar por la medida solicitada por la Fiscalía, considerando que es la única que garantiza los fines de procedimiento y que la proporcionalidad en razón a las penas probables de aplicar en caso de ser condenado por estos delitos, que tienen hasta presidio perpetuo calificado, es decir 40 años de privación de libertad, es idóneo y proporcional a la pena eventual de aplicar de seguirse las circunstancias como se encuentran al menos a nivel indiciario al día de hoy acreditada”.