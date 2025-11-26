Intenso incendio afectó torre de departamentos en Vitacura: Así quedó el edificio tras las llamas

El siniestro afectó a un departamento en el tercer piso de un edificio en Vitacura y motivó un amplio despliegue de Bomberos, además de restricciones de tránsito en el sector de Del Mirador con Alejandro Serani Norte.

Un intenso incendio se registró este miércoles en un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio residencial en Vitacura, situación que movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

La emergencia ocurrió en el sector de Alejandro Serani Norte con Del Mirador, donde se reportó fuego estructural pasado el mediodía. Bomberos acudió con máquinas y voluntarios de cinco compañías.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 5 compañías por fuego en departamento de 3er. piso, en edificio de Alejandro Serani Norte y Del Mirador, comuna de #Vitacura.@super_cbs_Chile@Comandantecbs@MuniVitacura pic.twitter.com/pxrb5oAcCk — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) November 26, 2025

Debido al procedimiento, se restringieron pistas en la calle Del Mirador para permitir el trabajo en el perímetro. Las autoridades llamaron a utilizar rutas alternativas.

Transporte Informa RM informó sobre el operativo y reiteró el llamado a facilitar el tránsito de los equipos de emergencia.

El incendio ya fue extinguido en su totalidad por los funcionarios de Bomberos presentes en el lugar. Ahora la misión será evaluar el daño estructural que sufrió el edificio.

Así quedó el edificio tras el incendio