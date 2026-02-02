Comienzan obras en eje Bandera: Tránsito de buses RED volverá con vía semipeatonal

Los trabajos, que se extenderán por cerca de cinco meses, permitirán el retorno de cinco recorridos y un servicio nocturno del sistema RED por el centro de Santiago, con una pista exclusiva para buses y la mantención del carácter peatonal y comercial del sector.

Este lunes comenzaron las obras para habilitar nuevamente el eje Bandera, en el centro de Santiago, como una vía semipeatonal con circulación de buses del sistema RED. Los trabajos tendrán una duración estimada de 140 días, por lo que se espera que la calle esté operativa durante el segundo semestre de este año.

El proyecto permitirá que los buses de los recorridos 201, 301, 306, 246 y el servicio nocturno 264 circulen por una pista exclusiva de 3,5 metros con una velocidad de 30kmh, respetando el funcionamiento de terrazas comerciales en el sector.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) junto al Directorio de Transporte Público Metropolitano, el Serviu y la Municipalidad de Santiago busca mejorar la conectividad entre los sectores sur y norte de la capital, además de reducir los tiempos de traslado en un 58%, según cifras del MTT.

Según informaron desde la cartera, los trabajos estarán a cargo de la empresa Bitumix S.A. y se realizarán en dos tramos: el primero, entre Alonso de Ovalle y Catedral, y el segundo entre Catedral y General Mackenna, éste último iniciará el 16 de febrero.

Actualmente, los servicios RED deben desviarse por calles como Tarapacá, Lord Cochrane y Amunátegui, lo que incrementa los tiempos de viaje, por lo que la inversión de $1249 millones de pesos pretende ser una solución.

“Este es el único paso a nivel bajo que tenemos cuando, por ejemplo, la Alameda se obstaculice, por lo tanto, es importante ser capaces de construir una buena combinación (…) de peatones con un flujo lento de buses”, indicó Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte.

En los trabajo no se contemplan desvíos, considerando que actualmente no transitan vehículos por el sector. No obstante, desde Transportes precisaron que cuando se realicen los trabajos en el punto Bandera-San Pablo, se contemplan desvíos de buses del sistema Red que transitan por dicho tramo.

Tramos intervenidos