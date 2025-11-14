Ingresa primer delincuente común a Punta Peuco: Es un condenado por violación a menor de edad

Desde Gendarmería señalaron que el hombre, que tendría 75 años, tiene "muy buena conducta, no tiene problemas de mal comportamiento y posee un bajo saldo de condena al 2027".

La noche de este jueves, se dio el primer paso hacia la reconversión de Punta Peuco tras el ingreso de un interno condenado por un delito común.

La noticia fue revelada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien sostuvo que es “la primera persona condenada por un delito no vinculado con graves violaciones a los DD. HH. o crímenes de lesa humanidad durante la dictadura”.

El secretario de Estado afirmó que este hecho “da cuenta de que el establecimiento penal de Tiltil ya no es especial, como lo era hasta el 4 de noviembre, cuando se publicó en el Diario Oficial la modificación al decreto”.

¿Qué es el reo “común” que ingresó a Punta Peuco?

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, entregó detalles del interno, cuyo ingreso fue concretado “previa evaluación del Consejo Técnico del CDP Santiago Sur, ex Penitenciaría, y posterior resolución del señor Director Regional Metropolitano”.

Pérez afirmó que “se trata de una persona condenada por violación a menor de 14 años, pena única, bajo compromiso delictual, muy buena conducta, no tiene problemas de mal comportamiento y con un bajo saldo de condena al 2027″.

El director explicó que el sujeto, quien sería un hombre de 75 años, “no es un inconveniente para la administración penitenciaria ni supone problemas de convivencia respecto de los internos que estaban previamente en Punta Peuco”.

“Considerando las características materiales del recinto, la tecnología de que dispone, el rango etario de la mayor parte de sus internos, vamos a ser muy cuidadosos en que las características de las personas que allí sean ubicadas no representen un alto potencial de eventos críticos violentos, por lo que se descarta la existencia de internos de alto compromiso delictual”, explicó.