Informan un muerto tras incendio en edificio Santiago Centro: no habría fallecido por el siniestro mismo

Según los primeros antecedentes, la persona no habría fallecido por causa del fuego ni del humo, sino por circunstancias previas a la emergencia.

Un incendio se registró en un edificio de 14 pisos ubicado en la intersección de las calles Portugal y Santa Victoria, en pleno centro de Santiago. Las llamas comenzaron en el piso 12, movilizando de inmediato a nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que trabajaron para controlar la emergencia.

Durante las labores, un voluntario informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior del inmueble. Según los primeros antecedentes, la persona no habría fallecido a causa del fuego ni del humo, sino por circunstancias previas a la emergencia.

Las autoridades han indicado que se entregarán más detalles en las próximas horas, especialmente respecto al caso del adulto mayor cuyo deceso fue informado. Hasta el momento, se ha señalado que se debería a un cáncer terminal que padecía.

El inmueble donde se originó el siniestro, por otro lado, resultó con pérdida total.

Noticia en desarrollo