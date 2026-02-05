Inédito fallo: Justicia condena a autopista a millonaria multa por colisión de conductor con objeto en la pista

Desde la industria, apuntan a que el fallo podría sentar un precedente para futuras interpretaciones jurídicas relacionadas con la aplicación de la Ley del Consumidor.

Concesionaria Ruta de los Ríos S.A. fue sentenciada a pagar una millonaria multa y una indemnización a un usuario de la autopista que chocó con un objeto en la carretera.

Según lo informado por Diario Financiero, la Corte de Apelaciones de Valdivia, Región de Los Ríos, condenó a la concesarionaria a la multa de 100 UTM, lo que equivale a más de $7 millones.

A esto, se suman otros $815 mil de indemnización, luego que se estableciera que el afectado colisionó con un objeto de acero que estaba abandonado en la calzada de la autopista.

En una primera instancia, el Primer Juzgado de Policía Local de Valdivia había desestimado la aplicación de la Ley del Consumidor en la sentencia.

Sin embargo, en la apelación, la Corte de Valdivia acogió los argumentos del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) relacionado con la Ley del Consumidor, un hecho inédito que podría generar un precedente para futuros fallos.

El tribunal de alzada estimó en el fallo que la empresa omitió su “deber de vigilancia”, y aseguró que era su obligación señalizar la zona y desviar el tránsito oportunamente por el riesgo del elemento en la pista.