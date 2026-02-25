Incidentes marcan desalojo de la toma Dignidad en La Florida: barricadas y carros lanzaagua tras tensión con pobladores

El municipio mantuvo el operativo pese a las dificultades logísticas planteadas por las familias. El procedimiento contempla un amplio despliegue y podría extenderse varios días.

Incidentes y momentos de tensión se registraron este miércoles durante el desalojo de la toma “Dignidad” en la comuna de La Florida, luego de que pobladores levantaran barricadas y se produjeran enfrentamientos verbales con equipos de diálogo presentes en el lugar.

Ante la situación, Carabineros intervino con carros lanzaagua para controlar los focos de desórdenes, mientras continuó el operativo de retiro de familias y pertenencias desde el asentamiento.

Según lo reportado en terreno, las conversaciones entre funcionarios municipales y residentes no lograron acuerdo.

Las familias solicitaron más tiempo para trasladar enseres, señalando que varias ya tenían camiones contratados pero no esperaban que el desalojo se ejecutara durante la jornada, con presencia de niños en el lugar.

Pese a ello, desde el municipio se reiteró que el procedimiento seguirá según la planificación, con derivación de parte de los residentes a un albergue transitorio, mientras otros permanecen en la vía pública a la espera de alternativas.

El despliegue considera personal municipal y efectivos policiales y podría prolongarse por al menos tres días, debido a la magnitud del asentamiento y al número de viviendas que aún quedan por desocupar.