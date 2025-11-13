Incendios forestales: Conaf activa “Botón Rojo” en más de 100 comunas en todo el país para este fin de semana
Por CNN Chile
13.11.2025 / 10:22
Con la activación de esta herramienta se busca “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre las comunas que están con Botón Rojo durante este jueves 13 y el domingo 16 de noviembre.
En total, son más de 100 comunas a lo largo del país en la que se activará esta herramienta, la cual “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”.
Su objetivo principal es “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.
Para asignar a una comuna la condición de Botón Rojo, se deben cumplir con algunas condiciones:
- Probabilidad de ignición mayor o igual a 70%
- Velocidad del viento igual o mayor a 20 km/h
- Las características se deben dar entre las 14:00 y las 18:59 horas
Se pueden considerar con Botón Rojo “solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales”.
El listado completo se puede revisar aquí.
Comunas con Botón Rojo
Región de Antofagasta:
- San Pedro de Atacama
- Calama
- Ollagüe
- Taltal
- María Elena
- Sierra Gorda
Región de Arica y Parinacota:
- General Lagos
- Putre
- Camarones
Región de Atacama:
- Tierra Amarilla
- Alto del Carmen
- Copiapó
- Vallenar
- Diego de Almagro
- Chañaral
Región de Tarapacá:
- Colchane
- Pica
- Huara
- Pozo Almonte
- Camiña
Región de Coquimbo:
- La Higuera
- Vicuña
- Monte Patria
- Río Hurtado
- Illapel
- Salamanca
- Combarbalá
Región de Valparaíso:
- Casablanca
- Cartagena
- Putaendo
Región Metropolitana:
- Paine
- Melipilla
- Alhué
- Isla de Maipo
- Buin
- San Pedro
- San Bernardo
- Calera de Tango
- Talagante
- Maipú
- Pudahuel
- Renca
- Providencia
- Cerrillos
Región de Maule:
- Parral
- Retiro
- Cauquenes
- Longaví
- San Javier
- Yerbas Buenas
- Linares
- Villa Alegre
- Teno
- Colbún
- San Clemente
- Sagrada Familia
- Molina
- Curicó
Región de Ñuble:
- San Carlos
- San Nicolás
- Bulnes
- Chillán Viejo
- Yungay
- San Ignacio
- Ñiquén
- Pemuco
- Coihueco
- Ninhue
- Quillón
- El Carmen
- Pinto
- Portezuelo
Región de O’Higgins:
- Santa Cruz
- Chimbarongo
- Marchigüe
- San Vicente
- San Fernando
- Peralillo
- Pumanque
- Palmilla
- La Estrella
- Placilla
- Rengo
- Malloa
- Nancagua
- Mostazal
- Pichidegua
Región del Biobío:
- Los Ángeles
- Cabrero
- Mulchén
- Laja
- Yumbel
- Negrete
- Quilleco
- Tucapel
- Nacimiento
- San Rosendo
Región de La Araucanía:
- Renaico
- Lonquimay
- Collipulli
- Angol