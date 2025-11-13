Incendios forestales: Conaf activa “Botón Rojo” en más de 100 comunas en todo el país para este fin de semana

Con la activación de esta herramienta se busca “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre las comunas que están con Botón Rojo durante este jueves 13 y el domingo 16 de noviembre.

En total, son más de 100 comunas a lo largo del país en la que se activará esta herramienta, la cual “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”.

Su objetivo principal es “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.

Para asignar a una comuna la condición de Botón Rojo, se deben cumplir con algunas condiciones:

Probabilidad de ignición mayor o igual a 70%

Velocidad del viento igual o mayor a 20 km/h

Las características se deben dar entre las 14:00 y las 18:59 horas

Se pueden considerar con Botón Rojo “solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales”.

El listado completo se puede revisar aquí.

Comunas con Botón Rojo

Región de Antofagasta:

San Pedro de Atacama

Calama

Ollagüe

Taltal

María Elena

Sierra Gorda

Región de Arica y Parinacota:

General Lagos

Putre

Camarones

Región de Atacama:

Tierra Amarilla

Alto del Carmen

Copiapó

Vallenar

Diego de Almagro

Chañaral

Región de Tarapacá:

Colchane

Pica

Huara

Pozo Almonte

Camiña

Región de Coquimbo:

La Higuera

Vicuña

Monte Patria

Río Hurtado

Illapel

Salamanca

Combarbalá

Región de Valparaíso:

Casablanca

Cartagena

Putaendo

Región Metropolitana:

Paine

Melipilla

Alhué

Isla de Maipo

Buin

San Pedro

San Bernardo

Calera de Tango

Talagante

Maipú

Pudahuel

Renca

Providencia

Cerrillos

Región de Maule:

Parral

Retiro

Cauquenes

Longaví

San Javier

Yerbas Buenas

Linares

Villa Alegre

Teno

Colbún

San Clemente

Sagrada Familia

Molina

Curicó

Región de Ñuble:

San Carlos

San Nicolás

Bulnes

Chillán Viejo

Yungay

San Ignacio

Ñiquén

Pemuco

Coihueco

Ninhue

Quillón

El Carmen

Pinto

Portezuelo

Región de O’Higgins:

Santa Cruz

Chimbarongo

Marchigüe

San Vicente

San Fernando

Peralillo

Pumanque

Palmilla

La Estrella

Placilla

Rengo

Malloa

Nancagua

Mostazal

Pichidegua

Región del Biobío:

Los Ángeles

Cabrero

Mulchén

Laja

Yumbel

Negrete

Quilleco

Tucapel

Nacimiento

San Rosendo

Región de La Araucanía: