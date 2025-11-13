País incendios forestales

Incendios forestales: Conaf activa “Botón Rojo” en más de 100 comunas en todo el país para este fin de semana

Por CNN Chile

13.11.2025 / 10:22

Con la activación de esta herramienta se busca “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre las comunas que están con Botón Rojo durante este jueves 13 y el domingo 16 de noviembre.

En total, son más de 100 comunas a lo largo del país en la que se activará esta herramienta, la cual “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”.

Su objetivo principal es “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.

Para asignar a una comuna la condición de Botón Rojo, se deben cumplir con algunas condiciones:

  • Probabilidad de ignición mayor o igual a 70%
  • Velocidad del viento igual o mayor a 20 km/h
  • Las características se deben dar entre las 14:00 y las 18:59 horas

Se pueden considerar con Botón Rojo “solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales”.

El listado completo se puede revisar aquí.

Comunas con Botón Rojo

Región de Antofagasta:

  • San Pedro de Atacama
  • Calama
  • Ollagüe
  • Taltal
  • María Elena
  • Sierra Gorda

Región de Arica y Parinacota:

  • General Lagos
  • Putre
  • Camarones

Región de Atacama:

  • Tierra Amarilla
  • Alto del Carmen
  • Copiapó
  • Vallenar
  • Diego de Almagro
  • Chañaral

Región de Tarapacá:

  • Colchane
  • Pica
  • Huara
  • Pozo Almonte
  • Camiña

Región de Coquimbo:

  • La Higuera
  • Vicuña
  • Monte Patria
  • Río Hurtado
  • Illapel
  • Salamanca
  • Combarbalá

Región de Valparaíso:

  • Casablanca
  • Cartagena
  • Putaendo

Región Metropolitana:

  • Paine
  • Melipilla
  • Alhué
  • Isla de Maipo
  • Buin
  • San Pedro
  • San Bernardo
  • Calera de Tango
  • Talagante
  • Maipú
  • Pudahuel
  • Renca
  • Providencia
  • Cerrillos

Región de Maule:

  • Parral
  • Retiro
  • Cauquenes
  • Longaví
  • San Javier
  • Yerbas Buenas
  • Linares
  • Villa Alegre
  • Teno
  • Colbún
  • San Clemente
  • Sagrada Familia
  • Molina
  • Curicó

Región de Ñuble:

  • San Carlos
  • San Nicolás
  • Bulnes
  • Chillán Viejo
  • Yungay
  • San Ignacio
  • Ñiquén
  • Pemuco
  • Coihueco
  • Ninhue
  • Quillón
  • El Carmen
  • Pinto
  • Portezuelo

Región de O’Higgins:

  • Santa Cruz
  • Chimbarongo
  • Marchigüe
  • San Vicente
  • San Fernando
  • Peralillo
  • Pumanque
  • Palmilla
  • La Estrella
  • Placilla
  • Rengo
  • Malloa
  • Nancagua
  • Mostazal
  • Pichidegua

Región del Biobío:

  • Los Ángeles
  • Cabrero
  • Mulchén
  • Laja
  • Yumbel
  • Negrete
  • Quilleco
  • Tucapel
  • Nacimiento
  • San Rosendo

Región de La Araucanía:

  • Renaico
  • Lonquimay
  • Collipulli
  • Angol

