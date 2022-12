Este viernes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó que hay una segunda persona fallecida producto del incendio en Viña del Mar e indicó que las estimaciones consideran hasta 500 viviendas dañadas por el siniestro.

La secretaria de Estado se encuentra en la Región de Valparaíso coordinando las gestiones de emergencia, junto a los ministros de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson; y de Agricultura, Esteban Valenzuela; y otras autoridades.

🔴[AHORA] Ministra del Interior @Carolina_Toha junto a los ministros @GiorgioJackson y @tvalenzuelavt, encabezan reunión de Mesa Técnica por #incendio en #ViñaDelMar para continuar con un trabajo coordinado en puntos activos y entrega de ayudas a personas afectadas 👇 https://t.co/eJmuqXR3k0 — Ministerio del Interior Chile (@min_interior) December 23, 2022

Al término de una reunión de trabajo, Tohá informó que “lo que sabemos es que tenemos una segunda persona fallecida ya certificada”.

Además, hizo un llamado a “todas las personas que tengan antecedentes o preocupaciones en esta materia, a hacerlo a través de los organismos que corresponden -la Fiscalía, Carabineros, PDI-. En definitiva, es la PDI quien emite un pronunciamiento más definitivo cuando tenemos una persona fallecida con motivo del incendio”.

“Se llama también a evitar rumores o noticias que no vayan por estos canales, porque eso genera preocupación e inquietud en la población”, agregó.

Respecto a las viviendas afectadas por el siniestro, la ministra explicó que “hay muchas zonas que todavía no se pueden entrar, porque el fuego no ha terminado completamente y tenemos focos activos. Es un fuego que no está aún controlado plenamente”.

“Entonces, preliminarmente hay estimaciones de que podemos llegar hasta 500 viviendas, pero certificación ya efectiva de viviendas que está constatado su daño por parte de la municipalidad solo estamos en 130”, añadió.

De este modo, la jefa de gabinete aclaró que “por una parte, está las estimaciones y, por otra parte, los antecedentes que ya están chequeados. Los chequeados son solamente 130”.