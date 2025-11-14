País incendio

Incendio afecta a toma Nueva Esperanza de Cerrillos: Varias viviendas fueron consumidas

Por Michel Nahas Miranda

14.11.2025 / 07:21

Un incendio de gran magnitud se desató esta madrugada en el campamento Nueva Esperanza, en Cerrillos. Bomberos controla el siniestro y se reportan al menos dos casas consumidas por el fuego y desvíos de tránsito en el sector.

Un incendio de proporciones afectó esta madrugada al campamento Nueva Esperanza, en la comuna de Cerrillos, y dejó varias viviendas destruidas.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el fuego comenzó cerca del amanecer de este viernes y se propagó con rapidez entre las estructuras del asentamiento, lo que obligó a un amplio despliegue de distintas compañías de Bomberos.

En forma preliminar, se reporta que al menos dos viviendas resultaron completamente consumidas por las llamas, mientras que los equipos de emergencia revisan el perímetro para descartar personas lesionadas y evaluar el número total de familias afectadas.

Bomberos mantiene labores de control y remoción de escombros para evitar nuevos focos y proteger las casas colindantes, en un sector de alta densidad habitacional y de tránsito peatonal.

Debido al operativo, las autoridades implementaron restricciones de tránsito en el entorno del campamento, en el perímetro de Lo Errázuriz, América Indígena y Los Dominicos, por lo que se recomendó utilizar rutas alternativas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El origen del incendio permanece bajo investigación y se espera un informe técnico que determine las causas del siniestro y su punto de inicio.

