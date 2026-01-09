País región de los ríos

Incendio afecta oficinas de las Seremis de Energía y de la Mujer en Valdivia durante la madrugada

Por CNN Chile

09.01.2026 / 07:26

El siniestro se registró en un inmueble ubicado en calle Carlos Anwandter, en la capital de Los Ríos. Bomberos declaró la primera alarma y se investiga el origen del fuego.

Un intenso incendio afectó la madrugada de este viernes a las oficinas de las Secretarías Regionales Ministeriales de Energía y de la Mujer y Equidad de Género en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos.

La emergencia se registró en un inmueble ubicado en calle Carlos Anwandter.

Hasta el lugar concurrieron varias unidades de Bomberos, que debieron declarar la primera alarma de incendio para controlar el avance del fuego. La situación generó un amplio despliegue de equipos de emergencia y autoridades regionales.

“Los orígenes no están preestablecidos ni mucho menos. Están en investigación, mientras se combate en paralelo lo que está ocurriendo ahora, donde están afectados un inmueble que alberga dos servicios”, señaló el delegado presidencial de la zona Jorge Alvial.

La autoridad agregó que el objetivo inmediato es controlar el incendio y, en paralelo, asegurar la continuidad de los servicios públicos. “Estamos preocupados del combate y de asegurarnos que los servicios sigan funcionando normalmente para que no se vean afectados los usuarios de ambas instituciones”, indicó.

