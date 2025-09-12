País maipú

Incendio en Maipú deja un muerto y seis viviendas destruidas: Víctima tenía movilidad reducida

Por CNN Chile

12.09.2025 / 08:58

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la villa San Luis. Bomberos halló el cuerpo de un hombre de 58 años que no logró escapar debido a una condición médica reciente.

Un incendio registrado la madrugada de este viernes en Maipú dejó un saldo de seis casas destruidas y un hombre fallecido.

El hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas en el pasaje Mantos Blancos, en la villa San Luis, cuando las llamas comenzaron en una vivienda y se propagaron rápidamente a los inmuebles aledaños.

De acuerdo con información de Carabineros, la víctima —un hombre de 58 años— fue hallada por Bomberos tras controlar el fuego.

Según el capitán Ignacio Gatica, de la 52ª Comisaría de Maipú, “fueron seis los domicilios afectados por el incendio y, una vez que terminó de trabajar Bomberos, se constató lamentablemente que al interior había una persona fallecida”.

El oficial precisó que el afectado no pudo salir del inmueble porque se encontraba con movilidad reducida: “Según lo que indican familiares, no pudieron prestarle auxilio porque tenía movilidad reducida a raíz de que semanas anteriores había sido intervenido quirúrgicamente”, señaló.

El Ministerio Público instruyó a personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizar las diligencias para determinar el origen del siniestro y establecer las causas de la muerte.

