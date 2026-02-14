Incendio en Limache y Concón ha consumido cerca de 250 hectáreas: Región de Valparaíso se mantiene bajo alerta amarilla

Aunque presenta actividad baja, con fumarolas y focos menores, las autoridades despliegan un operativo constante con 12 brigadas de Conaf, helicópteros, maquinaria pesada y bomberos voluntarios.

El incendio forestal que se inició la noche del viernes y que mantiene en vilo a las comunas de Limache y Concón, en la Región de Valparaíso, ha consumido cerca de 250 hectáreas de pastizales, matorrales y plantaciones de eucalipto.

El siniestro, denominado “Complejo Forestal ACE”, presenta actividad baja, fumarolas y focos de menor intensidad, pero las autoridades mantienen un operativo constante de combate con apoyo aéreo y terrestre.

Desde temprano, 12 brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) trabajan en el lugar, apoyadas por cinco helicópteros, dos maquinarias pesadas y voluntarios de distintos cuerpos de bomberos.

Evacuación en Limache y Concón y alerta amarilla en toda la Región de Valparaíso

Durante la jornada de ayer, se ordenó la evacuación de varios sectores de Limache, incluyendo la Población Los Aromos 1 y El Portezuelo. También se evacuó la Comunidad Los Peumos, el Condominio Maximiliano, La Higuera y Los Pinos, en Concón.

Ambas comunas continúan bajo alerta roja y el resto de la Región de Valparaíso se mantiene con alerta amarilla, dado el aumento de incendios en la zona durante los últimos días.

Hasta ahora, al menos 50 personas han sido trasladadas y, por el momento, no se reportan viviendas destruidas.