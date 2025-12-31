Incendio forestal en San Carlos de Apoquindo se mantiene activo y consume cerca de 970 hectáreas

La magnitud del siniestro mantiene activa la alerta amarilla comunal y lo convierte en el foco con mayor superficie afectada a nivel nacional.

El incendio forestal Plaza Sur, que afecta desde el lunes al sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, ya ha consumido cerca de 970 hectáreas, según el último balance entregado este miércoles por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

La magnitud del daño mantiene vigente la alerta amarilla comunal mientras el siniestro continúa activo.

Para enfrentar el avance del fuego, se mantiene desplegado un amplio operativo que incluye 7 brigadas, 11 técnicos, 5 helicópteros, 2 aviones cisterna, un avión de coordinación y un camión aljibe, además del apoyo de brigadas del Ejército y compañías de Bomberos.

El trabajo en terreno se concentra en el reforzamiento de las líneas cortafuegos con el objetivo de evitar que el incendio siga extendiéndose y aumente la superficie dañada.

Durante la jornada, autoridades regionales y comunales monitorearon la evolución del siniestro desde el puesto de comando instalado en la zona.

Conaf indicó que el foco en Las Condes es actualmente el incendio con mayor superficie afectada a nivel nacional, muy por sobre otros siniestros que se mantienen activos en distintas regiones del país.