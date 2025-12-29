País incendios forestales

Incendio forestal afecta Las Condes: Bomberos trabajan para impedir avance del fuego

Por Valentina Sánchez Cárdenas

29.12.2025 / 16:23

14 máquinas de Bomberos trabajan en el lugar. Se decretó tercera alarma de incendio.

Un incendio forestal se desarrolla en la comuna de Las Condes (Región Metropolitana).

Vista desde Providencia al incendio forestal que afecta al sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo/Agencia Uno

En el lugar trabajan 14 máquinas de Bomberos para extinguir el avance de las llamas, junto a camionetas y vehículos de apoyo.

Incendio forestal afecta Las Condes/Bomberos

Incendio forestal afecta Las Condes/Bomberos

Desde la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera señalaron que el incendio forestal se desarrolla entre los Parques La Plaza Sur y San Carlos de Apoquindo, los cuales están bajo su administración.

Asimismo, indicaron que los visitantes de ambos parques fueron evacuados sin complicaciones y que hasta el momento no se tiene información sobre la causa del incendio.

“Junto a la brigada de Conaf, Bomberos y la Municipalidad de Las Condes, nos encontramos trabajando en la extinción del incendio, incluyendo el refuerzo de helicópteros y camiones aljibes en terreno”, informó el organismo.

Además, la plataforma TransporteInforma comunicó a las 15:30 horas que hay “restricción de pistas en San Carlos de Apoquindo con Camino Las Flores, debido procedimiento de bomberos por incendio forestal en ladera de cerro. Humo es visible desde diferentes puntos del sector oriente”.

