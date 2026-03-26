País incendio

Incendio en hogar de adultos mayores en Providencia deja un fallecido y seis heridos

Por Michel Nahas Miranda

26.03.2026 / 07:53

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La emergencia obligó a evacuar a 17 residentes del recinto “El Bosque”, ubicado en la intersección de Luis Videla Herrera con Diego de Almagro.

Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en un hogar de adultos mayores de Providencia dejó una persona fallecida y otras seis heridas, en un procedimiento que obligó a evacuar a 17 residentes del recinto.

La emergencia ocurrió en la residencia El Bosque, ubicada en la esquina de Luis Videla Herrera con Diego de Almagro, hasta donde llegaron voluntarios de Bomberos y equipos de emergencia para controlar las llamas y asistir a los ocupantes del inmueble.

Pese a la evacuación de los residentes, uno de los adultos mayores murió al interior del establecimiento. Además, otras seis personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. Hasta ahora no se ha detallado públicamente la gravedad de todas esas lesiones.

En las primeras horas de la investigación surgió como hipótesis preliminar una posible falla o manipulación de una estufa. Sin embargo, Carabineros y Bomberos señalaron que el origen exacto del fuego aún no puede ser confirmado y que será materia de los peritajes especializados.

La PDI quedó a cargo de las diligencias para establecer cómo comenzó el incendio.

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