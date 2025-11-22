Incendio en campamento de Maipú deja dos casas destruidas y tres familias damnificadas

Mientras Bomberos investiga el origen del siniestro, la municipalidad coordinó asistencia de emergencia para los damnificados.

Un incendio estructural registrado la tarde de este sábado en el campamento Vicente Reyes, en la comuna de Maipú, dejó dos viviendas destruidas y afectó a tres familias, según informaron las autoridades locales.

El fuego se declaró en un sector catalogado como zona rural sin acceso a un punto de abastecimiento de agua permanente, lo que dificultó el combate inicial. Aun así, cinco compañías de Bomberos lograron controlar el siniestro, evitando que se extendiera a otras estructuras de material ligero.

La Municipalidad de Maipú indicó que el Departamento de Desarrollo Social está a cargo de la asistencia para las familias damnificadas, coordinando apoyo de emergencia mientras se evalúan daños y necesidades inmediatas, recogió La Tercera.

Bomberos confirmó que las causas del incendio serán investigadas por el Departamento de Investigación de Incendios, que ya inició las diligencias para esclarecer el origen del siniestro en la zona.