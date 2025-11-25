Incendio de madrugada afecta a cité en Estación Central: Bomberos ya lo controló

Una emergencia movilizó a múltiples compañías de Bomberos en la comuna de Estación Central tras desatarse un siniestro en una vivienda multifamiliar durante la madrugada de este martes. El rápido accionar permitió la evacuación de residentes sin registrarse personas heridas.

Un incendio de gran magnitud afectó durante la madrugada de este martes a un cité ubicado en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. La emergencia se declaró cerca de las 05:00 horas, movilizando a equipos de Bomberos de Santiago.

El siniestro se originó en un inmueble situado en la intersección de calle Arica con Alberto Hurtado, un sector residencial densamente poblado. Dada la estructura del tipo cité —viviendas adosadas que comparten un patio central— y el riesgo de propagación, se declaró rápidamente una primera alarma de incendio.

Rápida evacuación evitó lesionados

Como medida de precaución, los vecinos del sector debieron ser evacuados de forma inmediata mientras las compañías de Bomberos iniciaban las labores de combate contra las llamas. Esta acción fue crucial para resguardar la seguridad de los residentes.

De acuerdo con la información preliminar entregada por los equipos de emergencia, el fuego ya se encuentra controlado. Es un punto destacado que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni desaparecidas a causa de la emergencia.

Además, el trabajo de contención del personal de emergencia evitó que las llamas se propagaran a las viviendas aledañas al cité afectado, concentrando el daño en el inmueble donde se originó el foco. Las autoridades y equipos técnicos trabajan ahora en la remoción de escombros y en determinar la causa exacta que dio inicio al siniestro.