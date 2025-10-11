Incendio en Angol deja dos muertos: madre y su hija de seis años fallecen en vivienda de la población Los Lagos

El fuego se originó cerca de las 8:00 horas en una casa de la población Los Lagos. Labocar de Carabineros investiga las causas del siniestro y realizará el levantamiento de los cuerpos.

Un incendio registrado la mañana de este sábado en la comuna de Angol, región de La Araucanía, dejó dos víctimas fatales: una mujer de 35 años y su hija de seis.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 horas en una vivienda ubicada en el sector de la población Los Lagos, en la intersección de las calles José Bunster y Berlín, cerca del cerro San Sebastián.

Las fallecidas corresponden a familiares de una voluntaria de la tercera compañía de Bomberos de la comuna.

Personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se encuentra trabajando en el sitio del suceso para determinar las causas del incendio y proceder al levantamiento de los cuerpos.

Voluntarios de Bomberos realizaron las primeras pericias en el lugar y colaboraron en el control de la emergencia.