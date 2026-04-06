Incendio afectó cité en el centro de Santiago: Mujer se lanzó desde tercer piso y cayó sobre un carabinero

Ambos quedaron con distintas lesiones, por lo que fueron trasladados hasta un recinto asistencial para ser atendidos.

Una mujer cayó sobre un carabinero tras lanzarse desde un tercer piso debido a un incendio en Santiago.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en un cité en el Barrio Brasil, entre avenida Ricardo Cumming con Catedral.

Bomberos declaró tercera alarma de incendio.

Debido a la gravedad de la situación, una mujer se lanzó desde el tercer piso de la residencia, según reportó 24 Horas.

Ambos quedaron con distintas lesiones, por lo que fueron trasladados hasta un recinto asistencial para ser atendidos.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió hasta el lugar para controlar el incendio junto con máquinas de 16 compañías.