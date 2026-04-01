País región del biobío

Incendio afecta a galería del centro de Concepción y moviliza a casi todo el Cuerpo de Bomberos

Por Michel Nahas Miranda

01.04.2026 / 07:30

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La emergencia se registra en la galería Las Palmas, en calle Rengo, entre Maipú y Freire, a un costado de las ruinas del Mercado Central. El tránsito quedó interrumpido en el sector mientras trabajan unidades de Concepción y Talcahuano.

Un incendio de grandes proporciones afecta la mañana de este miércoles a una galería comercial del centro de Concepción, lo que obligó a desplegar a gran parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna y a solicitar apoyo de unidades de Talcahuano.

La emergencia se concentra en la galería Las Palmas, ubicada en calle Rengo, entre Maipú y Freire, junto a las ruinas del Mercado Central, en una zona de alta circulación del centro penquista.

Debido a la magnitud del siniestro, el tránsito se encuentra interrumpido en los alrededores, mientras los equipos de emergencia trabajan para contener el avance del fuego y evitar una mayor propagación.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente el origen del incendio ni un balance definitivo sobre daños o eventuales personas afectadas, por lo que el caso sigue en desarrollo.

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