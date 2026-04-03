Incautan velero extranjero en Puerto Williams: Hacía viajes turísticos con fines de lucro incumpliendo normativa aduanera

El barco había ingresado a Chile declarando actividades privadas; sin embargo, se detectó que estaba ofreciendo viajes turísticos en la zona, incumpliendo con la normativa aduanera.

Equipos de Aduanas y de la Autoridad Marítima incautaron un velero extranjero en Puerto Williams, en la Región de Magallanes y la Antártica chilena.

El operativo, donde también participó la PDI, se originó luego de constatar una infracción a la normativa aduanera.

En detalle, la embarcación había ingresado a Chile bajo régimen de “admisión temporal”, declarando actividades privadas; sin embargo, fue sorprendida haciendo viajes turísticos con fines de lucro.

El velero tenía una bandera francesa y estaba identificado como “Tanana”. Fue decomisado en Puerto Navarino, a 54 kilómetros al oeste de Puerto Williams.

El capitán de Puerto de Puerto Williams, Teniente Primero Litoral René Rojas Contreras, comentó que el procedimiento “fue resultado de una investigación conjunta entre Aduanas y la Armada, que permitió determinar que la embarcación efectuaba travesías marítimas remuneradas en territorio nacional, contraviniendo la normativa vigente”.

Mientras que el director regional de Aduanas, Reinhold Andronoff, señaló que este caso presenta características similares a otros detectados durante 2025: “Se trata de yates que declaran ingresos al país para fines privados; sin embargo, mediante labores investigativas, se establece que desarrollan actividades comerciales, ofreciendo paquetes turísticos para recorrer los fiordos de la zona“.