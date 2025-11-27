Incautan más de 3 mil camisetas de fútbol falsificadas en Arica: Prendas están avaluadas en casi $90 millones

Los hechos quedaron al descubierto durante un control carretero en la Ruta 5 Norte.

La Aduana de Arica logró la incautación de más de 3 mil prendas deportivas falsificadas que eran transportadas en el portaequipaje de un bus interprovincial que tenía Iquique como destino.

Los hechos quedaron al descubierto durante un control carretero en la Ruta 5 Norte, en el sector de Cuya. Durante la revisión, los fiscalizadores detectaron 8 sacos que contenían equipos deportivos de Colo Colo, Universidad de Chile, PSG, Barcelona y de las selecciones de Argentina, Francia y Portugal, todos sin la documentación que acreditara su origen legal.

La mercancía contenía camisetas y shorts de reconocidos clubes nacionales e internacionales, además de selecciones de fútbol, imitaciones de algunas marcas como Nike y Adidas.

El conductor del vehículo mayor dijo que el cargamento fue cargado en Arica y la instrucción era entregarlos en Alto Hospicio.

Aduanas informó que las prendas incautadas están avaluadas en US$ 88.494,35 y la evasión tributaria alcanza los $22.615.466 millones.

El director (s) de la Aduana de Arica, James Alarcón, destacó la labor del equipo fiscalizador.

“Las bandas de crimen organizado buscan, a través, de este tipo de productos falsificados recaudar fondos para otro tipo de operaciones. Por lo mismo, junto con reconocer el trabajo del equipo de fiscalizadores de la Aduana de Arica, hacemos un llamado a la ciudadanía a comprar en el comercio establecido y no permitir la proliferación de este tipo de organizaciones”, señaló.