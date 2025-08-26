Registran insólita incautación de una costilla de ballena en paso aduanero Cardenal Samoré

La osamenta no había sido declarada por el infractor, quien argumentó que "encontró esta parte del esqueleto en una playa en Argentina y que lo trajo al país por ser coleccionista de este tipo de piezas".

La Aduana de Osorno y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) llevaron a cabo una insólita incautación de una costilla de ballena en el paso fronterizo Cardenal Samoré.

La situación quedó al descubierto mientras fiscalizadores, que desarrollaban labores de control y revisión a vehículos, inspeccionaron un auto que se dirigía a Puerto Montt y detectaron que al interior había una costilla de un cetáceo, la cual no había sido declarada por el conductor.

El infractor -de nacionalidad chilena- pasó a llevar la Ley 20.962, que aplica en Chile la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la osamenta de dos metros de largo fue decomisada.

Cuando se le consultó sobre la costilla, el hombre respondió que “encontró esta parte del esqueleto en una playa en Argentina y que lo trajo al país por ser coleccionista de este tipo de piezas”.

Ahora, el hueso fue entregado al Servicio Nacional de Pesca para su análisis, confirmando que “se trataba de una ballena franca austral“.

Adicionalmente, el viajero llevaba 2,7 kilos de diferentes tipos de carne, que no pueden ingresar a Chile, por lo que fueron incautadas por personal del SAG.

Esta clase de procedimientos es relevante para “seguir protegiendo a la flora y fauna, no solo de Chile, sino del mundo”, subrayó la Administradora de la Aduana de Osorno, Olga Oyarzo.

“Al incautar estas mercancías evitamos que se genere un posible contrabando y estamos cumpliendo con las normativas y tratados vigentes a los que está adscrito nuestro país y por los cuales tenemos que velar como funcionarios públicos”, dijo.

Este caso fue derivado al Departamento Jurídico de la Administración de Aduana de Osorno para poder realizar las acciones pertinentes tras la denuncia por infracción a la Ley 20.962.