Inauguran Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago: Podrá recibir a 20 millones de pasajeros al año

El proyecto contempló una inversión de US$ 60 millones.

Este miércoles se inauguró el Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago, el cual permitirá responder al aumento en la demanda actual y la proyectada a futuro.

Esta nueva estructura está preparada para recibir a 20 millones de pasajeros al año. Solo en 2024, el terminal aéreo reportó un flujo de 14,2 millones de pasajeros, casi seis millones más de lo registrado en 2015.

Las autoridades señalaron que este hito para la conectividad del país tuvo una inversión de US$ 60 millones, los que se utilizaron para remodelar 35 mil metros cuadrados del terminal.

De ese modo, el nuevo Terminal Nacional tiene una superficie de 131.776 metros cuadrados.

El recinto también contará con:

38 puertas de embarque (72% más que en 2022)

104 counters de check in

50 módulos de autoatención

12 cintas de retiro de equipaje (el doble más de lo que había antes de la remodelación)

Áreas para comercios

Zonas gastronómicas

11 máquinas de rayos X para pasajeros regulares

Adicionalmente, hay un pasillo de conexión entre el Terminal Nacional (T1) y el Internacional (T2), el cual permitirá realizar vuelos mixtos (nacionales e internacionales) en el edificio T2-D.

“La inauguración de este espacio se produce dentro de los plazos propuestos para contar con todas las obras listas antes de las Fiestas Patrias, para que todos los pasajeros puedan viajar con mucha más comodidad y menos tiempos de espera para celebrar a nuestro país”, señalaron desde el Gobierno.