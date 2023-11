El Gobierno inauguró este jueves, a través de las autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado.

La instancia busca coordinar los trabajos del Ejecutivo con agencias y otras representaciones del Estado, para efectuar acciones que eviten y disminuyan hechos delictuales que se han agudizado en las últimas dos semanas en el país.

El encuentro se realizó en el Palacio de La Moneda y contó con la participación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz; y el fiscal nacional, Ángel Valencia. También estuvieron presentes personeros de la Unidad de Análisis Financiero y del Servicio Nacional de Aduanas, entre otros.

La reunión fue encabezada por el subsecretario Manuel Monsalve y contó con el discurso inaugural de la ministra Carolina Tohá. “La evaluación que va a presentar el subsecretario da cuenta de un trabajo muy arduo en estos meses de trabajo. Da cuenta de que en las líneas que hemos definido, ha habido avances sustantivos; da cuenta de que se ha ido instalando una dinámica de trabajo colaborativo entre las instituciones que no tiene precedentes en nuestro país”, expresó la jefa de gabinete.

“Sin embargo, aquí no hay ningún espacio para la complacencia, porque todo ese avance choca con la realidad de que hay delitos dramáticos que afectan a compatriotas, a personas que viven en nuestro país. Hechos de sangre que, además, se desarrollan a través de prácticas extremadamente repugnantes que en Chile no habíamos conocido y a las que no nos queremos acostumbrar”, añadió.

“En poco tiempo más vamos a tener un ministerio de seguridad”

Tohá dijo que dicho balance de desafíos es posible establecerlo en el Consejo; “De hecho, en la evaluación de las distintas líneas de la política contra el crimen organizado, uno puede ver que efectivamente hay un cumplimiento muy significativo de los compromisos que tomaron las distintas instituciones, pero en ese mismo balance, necesitamos apurar el tranco, necesitamos profundizar, necesitamos fortalecer el trabajo que estamos haciendo”.

“No ponerlo en discusión, porque ha sido un trabajo que ha logrado desbaratar más bandas que nunca, ha logrado esclarecer más homicidios que nunca, ha logrado requisar más armas que nunca. Sin embargo, no es suficiente“, agregó.

La ministra Tohá también enfatizó que en Chile no había política contra el crimen organizado, “ni siquiera estaba todavía dictada la ley contra el crimen organizado“, sin embargo, “en poco tiempo más vamos a tener un ministerio de seguridad que va a tener la idea de un sistema de seguridad en su corazón, un sistema de seguridad donde trabajan muchas agencias distintas y en materia de crimen organizado especialmente”.

“No teníamos, y vamos a tener en un tiempo más, un sistema de inteligencia económica del Estado que va a permitir ocupar con mucha más profundidad la información que tenemos, los organismos que manejan información sobre cómo se mueven los dineros en Chile, con mucha más fineza y definición estrategia que hoy”, recalcó.

Finalmente, la ministra del Interior sostuvo que, como país, “deberíamos tener también un sistema de inteligencia del Estado mucho más robusto que el que tenemos actualmente. Deberíamos tener una Fiscalía fortalecida. Deberíamos tener, después de los sucesivos esfuerzos que se han hecho, a nuestras distintas agencias fortalecidas, con más tecnologías, con más recursos, con cambios legales que les dan más atribuciones. Pero todo eso descansa finalmente en que en espacios de trabajo como este colaboremos, nos complementemos, intercambiemos información y mantengamos un foco y prioridad común para enfrentar estos fenómenos de criminalidad violenta, sofisticada, que estamos viendo en nuestro país”.