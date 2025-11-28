País instituto nacional

Instituo Nacional: Tres profesoras fueron agredidas con bencina por encapuchados

Por CNN Chile

28.11.2025 / 17:14

La dirección suspendió la jornada tras la agresión a las tres docentes.

Este viernes 28 de noviembre, alrededor de las 9:00 horas, un grupo de encapuchados salió desde el Instituto Nacional lanzando bombas molotov y objetos contundentes, lo que derivó en graves incidentes que dejaron a tres profesoras agredidas físicamente y rociadas con bencina.

La agresión ocurrió luego de que los encapuchados ingresaran nuevamente al establecimiento, donde generaron desmanes y atacaron a las docentes.

Instituto condena los hechos

El Instituto Nacional condenó los hechos mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

Un grupo de encapuchados irrumpió en la jornada portando material incendiario. Tras generar desórdenes en la vía pública, donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento, ocasionando daños y agrediendo físicamente a tres profesoras, a quienes además se les arrojó bencina”, señaló la institución.

El establecimiento agregó que “suspendió la jornada de la mañana” y solicitó el retiro de los estudiantes como medida preventiva: “Condenamos categóricamente cualquier acción que ponga en riesgo a las personas y altere el desarrollo de la vida escolar”.

En el lugar, Carabineros detuvo a un menor de edad que estaría vinculado a los hechos de violencia registrados.

