La preparación de juicio oral por el caso SQM llegó a su fin y ahora sólo queda conocer la fecha en que los imputados deberán comparecer ante el tribunal.

La investigación del financiamiento irregular de la política a través de boletas ideológicamente falsas estalló en 2015 como una arista del caso Penta.

Las personas que deberán enfrentar el juicio oral son:

Patricio Contesse

Pablo Longueira

Marco Enríquez-Ominami

Cristián Warner

Marisol Cavieres

Carmen Valdivieso

Marcelo Rozas

Roberto León

Lee también: Ministra Siches anunció ampliación de querella contra Héctor Llaitul tras dichos reivindicatorios

Lagos y Piñera, testigos de Longueira

El Ministerio Público pidió dos penas de 818 días de cárcel para el ex ministro, ex senador y ex diputado Pablo Pablo Longueira por promover “ante el Ejecutivo el interés de una empresa privada, SQM, con quien mantenía un vínculo de dependencia en razón de los múltiples aportes económicos o dádivas que venía recibiendo”.

El ex líder UDI recurrirá a 49 testigos y en la lista están los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Asimismo, podrían ser citados Baldo Prokurica, Juan Antonio Coloma, Camilo Escalona, Evelyn Matthei, Andrés Zaldívar, Laurence Golborne y Nicolás Eyzaguirre.