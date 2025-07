"Impedir que el ministerio que dirigías....": La comentada respuesta de José Antonio Kast a Jeannette Jara en debate del salmón

Ambos candidatos, más la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, estuvieron presentes en la instancia donde entregaron sus propuestas para el sector.

“-Una réplica para José Antonio. ¿Cuáles son tus medidas para promover el desarrollo económico?”.

Así comenzó el diálogo entre la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara y la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast en el marco del debate de las empresas del salmón, conocido como “Salmón Summit”.

Fue ahí que se dio un comentado y aplaudido momento entre la figura del Partido Comunista y el exparlamentario.

“Como escuché reducir permisos, cambiar resoluciones, puras cosas administrativas. Si no las tienes, no te preocupes. Pero me gustaría saber cuáles son tus medidas para el desarrollo económico del país”, consultó la exministra del Trabajo a Kast.

Ante eso, la respuesta del Republicano fue la siguiente: “La principal medida es dejarlos trabajar. E impedir que el ministerio que tú dirigías le haga más difícil la pega a las personas. Quizás el ministerio que tú dirigías les debió haber planteado alternativas para mejorar la calidad del trabajo”, sostuvo.

Kast agregó: “Quizás desde el ministerio que tú dirigías se podría haber llevado adelante la sala cuna universal con cargo a fondos públicos, quitándoselo a operadores políticos y entregándoselo a las mamás que quieren que alguien les cuide a sus hijos”.