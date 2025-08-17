Ignacio Urrutia: “Piñera fue un cobarde para el estallido, Kast tiene el coraje que Chile necesita”

El actual candidato al Senado por la Región del Maule abordó diversos aspectos políticos, entre ellos la diferencia de Kast con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Pero también tuvo duros cuestionamientos al fallecido expresidente Sebastián Piñera y el rol que jugó para el estallido social.

El exdiputado Ignacio Urrutia busca volver a la política de la mano del Partido Republicano de José Antonio Kast. En esta oportunidad, sin embargo, intentará quedarse con un cupo en el Senado por la Región del Maule, zona que siempre representó en su periodo en la Cámara Baja.

Sobre el líder de Republicanos, Urrutia manifestó que “es un hombre valiente y consecuente. No cambia de postura como otros. Lo prefiero ampliamente frente a otros nombres como Evelyn Matthei. Porque Kast es consecuente. Yo prefiero no hablar de Matthei. La conozco y la conozco muchísimo. Pero sí puedo hablar de Kast. Kast es un hombre consecuente. Ha mantenido siempre una línea. No ha girado para allá y para acá como lo han hecho otros candidatos”.

Consultado sobre si creía que Kast haría un mejor trabajo que Sebastián Piñera como Presidente de Chile, Urrutia fue tajante: “Sí. Piñera fue un buen gestor, pero carecía de valentía, como lo demostró durante el estallido social. Ahí Piñera fue un cobarde. Una persona que haciendo gestiones era muy buena, lo probó en el terremoto y lo probó en la pandemia, pero de valentía no tenía absolutamente nada. Y esa valentía sí la tiene José Antonio Kast. Por eso no tengo ninguna duda de que va a ser un mejor gobernante. Kast tiene ese coraje que el país necesita. Todos asimilan que Matthei es Piñera. Lejos Kast va a ser un mejor gobernante porque es un hombre valiente”.

Finalmente, sobre la exalcaldesa de providencia, el exdiputado aseguró que su futuro “va a depender de lo que ocurra con sus candidatos al Parlamento. No va a depender de ella. Si los candidatos que ella lleva al Parlamento se mantienen firmes detrás de ella va a llegar. Si los candidatos que lleva al Parlamento se empiezan a sacar fotos con Kast probablemente no llegue”.

Por otro lado, el canidato volvió a defender su postura de considerarse pinochetista: “Es que no es el tema de Augusto Pinochet, es el tema del gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Y para mí, sin lugar a dudas, ellos cuando se pronunciaron, cuando hicieron el pronunciamiento militar en el año 73, nos salvaron de una dictadura comunista. Y yo soy eternamente agradecido por lo que hicieron. Entonces, quienes representan a ellos, representan a los cuatro comandantes en jefe que asumieron en esa época. Y que finalmente fue Augusto Pinochet quien quedó, digamos, a la cabeza”.

Y agregó: “Yo no torturé ni participé en el gobierno. Si me hubieran invitado para ser parte de ese gobierno, habría aceptado encantado. No me avergüenzo de mi postura”.