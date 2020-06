VIDEO RELACIONADO – Ministro Couve asegura que testeo de vacuna china se hará “bajo los más estrictos criterios de seguridad” (09:08)

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, desestimó la idea de que los afiliados puedan retirar hasta el 10% de los ahorros previsionales con el objetivo de paliar los efectos económicos negativos que ha causado el COVID-19.

“Lo he dicho muchas veces y no tengo problema en repetir mi postura. En estos momentos no va a ser la postura popular, pero eso da lo mismo. Tengo que decir lo que yo creo y que me parece responsable: me parece que esa idea es una mala idea, lo quiero decir con toda claridad”, dijo en el matinal Bienvenidos.

Luego, añadió: “Porque llevamos años debatiendo sobre nuestro sistema de pensiones, sobre cómo mejoramos las pensiones, y me parece que recurrir a los fondos que están reservados para un objetivo distinto lo único que hará será agravar el problema”.

Briones argumentó que no todos los afiliados se encuentran sin trabajo: “¿Las personas que siguen teniendo empleo necesitan retirar plata de sus AFP? Yo diría que no, porque para ellos nada cambió. (…) Hay que mirar los esfuerzos enormes que estamos haciendo como país”.

En cuanto a un impuesto a los súper ricos, también se negó: “Por distintas razones, porque en la práctica es bien difícil de hacer cumplir”.

En esa línea, señaló: “En la reforma tributaria, que fue el primer acuerdo al cual yo llegué con la oposición, se incluyó algo que antes ningún gobierno había querido hacer: que es poner una sobretasa a una parte del patrimonio, juntando las propiedades que las personas tenían”.