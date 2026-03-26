Ignacio Briones cuestiona uso del concepto “Estado en quiebra” y advierte efectos en la economía: “Las palabras significan lo que significan”

El exministro de Hacienda advirtió sobre el impacto que ciertas declaraciones pueden tener en la imagen internacional de Chile y la confianza de los inversionistas, en medio del debate por el uso del concepto “Estado en quiebra” y el alza de los combustibles.

En medio de las críticas por las recientes alzas de los combustibles y la controversia política por el lenguaje utilizado desde el Ejecutivo, el exministro de Hacienda Ignacio Briones abordó ambos temas en una entrevista con T13 Radio, enfatizando los efectos que pueden generar ciertas declaraciones en la percepción económica del país.

Respecto al impacto del incremento en los precios de las bencinas, señaló que “es un shock que pega fuerte al bolsillo (…) particularmente la clase media, y también del aparato productivo”, subrayando que se trata de un fenómeno que afecta tanto a hogares como a empresas.

En relación con el alza de los combustibles, explicó que Chile no determina el valor internacional del petróleo, por lo que, cuando este sube, ese mayor costo inevitablemente termina trasladándose a los consumidores.

En ese contexto, sostuvo que “el precio que enfrenta Chile es el precio” y que “se tiene que traspasar al precio final que pagan los usuarios”, precisando que la discusión de fondo está en cómo aplicar ese ajuste, de forma inmediata o gradual.

El exministro puso especial énfasis en las consecuencias del uso del concepto “Estado en quiebra”, advirtiendo que puede generar una señal equivocada hacia los mercados.

En ese sentido, planteó que “yo digo qué piensa un inversionista cuando la autoridad le dice que el país está quebrado”, recordando que una quiebra implica situaciones concretas como la incapacidad de pago, algo que —según indicó— “no está pasando hoy día”.

Bajo esa línea, reforzó que el problema no es solo semántico, sino de credibilidad, afirmando que “las palabras significan lo que significan” y que “no todo en comunicación vale, porque tiene consecuencias”.

A su juicio, este tipo de expresiones puede instalar dudas innecesarias, ya que “afecta” y “da incerteza a la ciudadanía respecto a una situación que objetivamente no es cierta”, impacto que —advirtió— también se proyecta en los inversionistas extranjeros, a quienes se busca atraer y no alejar.