El diagnóstico de Huenchumilla sobre el debate por la Macrozona Sur: Falta de rigurosidad política y mucho “hablar de la guata”

En conversación con CNN Chile Radio, el senador de la Democracia Cristiana se refirió a las declaraciones de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, sobre la calificación de "terrorismo" en la Macrozona Sur. Defendió que la tipificación de los hechos le corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia y no a los políticos o a lo que "salga de la guata".

El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, abordó en una entrevista en CNN Chile Radio la complejidad del debate sobre la Macrozona Sur. Criticó la costumbre de políticos de calificar los actos de violencia como terrorismo sin basarse en decisiones judiciales, condenó el “hablar sin pensar” e incluso tuvo dardos para gestiones pasadas.

El parlamentario señaló que la responsabilidad de tipificar los delitos recae exclusivamente en los tribunales, no en las opiniones de los personeros de Estado, en respuesta a las recientes declaraciones de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano.

“Yo le respondo con una pregunta. ¿Quién es el llamado a calificar determinados hechos de una manera determinada? ¿Somos los parlamentarios? ¿Son los ministros? ¿Es el ciudadano? ¿Es la derecha? ¿Es la izquierda? Bueno, yo entiendo que en un Estado de derecho, en una democracia, hay organismos que califican los actos desde el punto de vista jurídico, en este caso son los tribunales”, sostuvo el legislador.

Falta de condenas y una deficiente ley anterior

Huenchumilla enfatizó su punto al destacar la falta de condenas por la Ley Antiterrorista en los últimos 10 a 15 años. En su opinión, si los tribunales no han calificado los hechos como terroristas, se debe acatar esa determinación. “Entonces, si los tribunales dicen que no hay hechos que califiquen como terroristas, yo me quedo con la respuesta de los tribunales”, dijo.

El senador también criticó la legislación anterior, que a su juicio, fue elaborada por el gobierno de Sebastián Piñera de forma deficiente. “La derecha pasa piola, porque quien modificó así la ley fue el presidente Piñera y sus ministros… y lo hizo mal”, sentenció.

Rechaza que salgan “hablando tonteras de la guata”

El parlamentario fue enfático en desmarcarse de las opiniones personales o ideológicas que no se basan en la ley:

“¿Por qué alguien podría atribuirse el derecho de decir, mire, yo califico que es terrorista y que no es terrorista? Entonces, se actúa por pulsiones, por motivos ideológicos, de querer criminalizar una región (…). Rechazo entonces que cada personero salga con la guata hablando tonteras. Ese es mi punto”.

Huenchumilla reconoció que si bien los hechos de violencia en la Macrozona Sur son condenables, es crucial que el debate se mantenga en el ámbito de la rigurosidad jurídica:

“Naturalmente que todos tenemos un rechazo a la violencia, que no es el método de la democracia… Lo que pasa es que aquí entonces hay una motivación de pensar que aquí sucede eso porque a ellos se les ocurrió, porque la guata les dijo que era así. Entonces, yo digo, racionalicemos el debate para que tengamos una cuestión en serio”.

La ministra Delpiano se defiende de las críticas

También este miércoles cerca del mediodía, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, respondió a las críticas que recibió por su negativa a calificar de “terroristas” a grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

“Yo señalé claramente que hay terrorismo en La Araucanía. Tanto es así que hay toda una preocupación por reforzar las policías para lograr detener lo que puede ser una escalada”, sostuvo la secretaria de Estado en entrevista con Radio Universo.

La autoridad reafirmó su postura de que la calificación final le corresponde a la justicia. “Lo que a lo mejor no lo expresé todo bien es que efectivamente quien define si esto es terrorista o no, en definitiva, es la justicia”, manifestó.

Delpiano añadió que las críticas de la oposición, liderada por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se deben al contexto electoral. “Cuando estamos en campaña, uno se toma de cualquier cosa para poder disparar. Yo fui clarísima”, afirmó.