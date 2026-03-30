Huechuraba y Banco Estado lanzan pago de permiso de circulación a través de la app RutPay

La iniciativa permite a los usuarios realizar el trámite desde sus celulares, evitando largas filas y ofreciendo beneficios adicionales a nivel nacional.

Hace unos años, pagar el permiso de circulación era sinónimo de hacer filas y aguantar los últimos rayos del sol del verano que se aleja y le da la bienvenida al otoño. Pero ahora las alternativas para saltarse esa fila son varias. Como la presentada por Banco Estado, una nueva función de la app RutPay para hacer el trámite. Todo gracias a una alianza con la municipalidad de Huechuraba, donde los vecinos y vecinas podrán pagar su permiso de circulación a través de esa plataforma.

“Como municipio nuestra preocupación es el bienestar de las personas, pero también proveer los mejores servicios posibles. Y esta alianza con el Banco Estado es una alianza pública-pública que trae a mejorar el servicio. Nos hace muy contentos que hoy día, ocupando RutPay, teniendo tu Cuenta Rut, vas a poder pagar tu permiso de circulación y no estar acá con este día soleado en el calor y hacerlo tranquilo desde la casa. Así que estamos muy contentos. Este es un beneficio no solamente para Huechuraba, pero a futuro para todas las comunas de Chile”, destacó Maximiliano Luksic, alcalde de Huechuraba.

Y todo desde el celular. Solo debe tener la aplicación instalada en su celular, ingresar y seleccionar donde dice permiso de circulación. Lo siguiente es ingresar el Rol Único Tributario (RUT) del titular y la patente del vehículo, y luego se debe elegir la modalidad de pago. Pero atención a esto, porque para que el trámite sea realizado con éxito, se debe contar con la revisión técnica al día y el seguro obligatorio.

“RutPay es la cara digital de la Cuenta Rut. Por lo tanto, abriendo la Cuenta Rut, hoy día hay más de 15 millones y medio de personas en todo Chile que tienen la Cuenta Rut. Por lo tanto, todas esas 15 millones de personas o más pueden abrir RutPay en su celular, en cualquier dispositivo que tengan”, detalló Paulina Yazigi, vicepresidenta de Banco Estado.

Sobre el proceso, la ejecutiva agregó: “El caso justamente del permiso de circulación, va a aparecerles ahí una mini app, un cuadradito, un ícono, hacen clic y ahí pueden, habiendo pagado el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) en la misma aplicación incluso, pagar el permiso de circulación. Si lo tienen en otra comuna, también lo pueden trasladar a esta comuna. Y por lo tanto, es solamente unos muy pocos minutos y queda listo el trámite”.

Así, a través de RutPay, los usuarios podrán realizar este trámite ahorrando tiempo y filas, permitiendo además que personas de otras comunas puedan trasladar su permiso a la municipalidad de Huechuraba. También la plataforma entrega beneficios para todos sus usuarios a nivel nacional, que suman 1.800.000 personas y 70.000 en la comuna de Huechuraba. Descuentos en bencina, por ejemplo, necesarios en estos días, y otros más. Una alianza pública-pública que busca modernizar trámites que antes parecían eternos.