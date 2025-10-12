País renca

Mujer de 20 años muere tras quedar en medio de enfrentamiento entre bandas en Renca

Por CNN Chile

12.10.2025 / 08:40

{alt}

La víctima recibió un disparo en la cabeza mientras caminaba por calle Vicuña Mackenna. Fiscalía ECOH investiga el hecho junto a la Brigada de Homicidios.

Una joven de 20 años murió este sábado en Renca tras recibir un disparo en la cabeza en plena vía pública, en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales.

Según información de la Fiscalía ECOH, el hecho ocurrió en la calle Vicuña Mackenna, donde la víctima transitaba cuando se produjo un intercambio de disparos entre un grupo de sujetos a pie y otros que se desplazaban en un vehículo.

El fiscal Leonardo Tapia explicó que la joven no tenía vínculo con los involucrados. “Iba caminando por el lugar y lamentablemente, a propósito de un enfrentamiento entre dos grupos de sujetos, recibe este impacto. Ella no pertenece a ninguno de estos grupos, sino que es una víctima que iba transitando por este sector”, señaló.

Personas que estaban en el sector auxiliaron a la mujer y la trasladaron al Hospital Félix Bulnes, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al laboratorio de la PDI, incluyendo empadronamiento de testigos y revisión de cámaras de seguridad para identificar a los participantes del tiroteo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, no se registraron otras personas heridas. Al menos tres individuos habrían participado desde tierra, mientras aún se investiga cuántos se movilizaban en el vehículo involucrado.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Deportes FIFA advierte posibles sanciones por grito homofóbico en Argentina vs México del Mundial Sub 20
El dolor de Jara con el PC: "Nunca había visto una especie de campaña orquestada para denostar mi militancia"
María Corina Machado afirma que Venezuela vive “las horas finales” del régimen de Maduro
Jeannette Jara carga contra José Antonio Kast: "No tiene ninguna posibilidad de ganar, porque en Chile la gente está más informada"
Boric se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano en el inicio de su visita a Roma
Gustavo Álvarez podría estar viviendo sus últimas semanas en la U: Medios lo vinculan a una selección sudamericana