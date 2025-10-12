Mujer de 20 años muere tras quedar en medio de enfrentamiento entre bandas en Renca

La víctima recibió un disparo en la cabeza mientras caminaba por calle Vicuña Mackenna. Fiscalía ECOH investiga el hecho junto a la Brigada de Homicidios.

Una joven de 20 años murió este sábado en Renca tras recibir un disparo en la cabeza en plena vía pública, en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales.

Según información de la Fiscalía ECOH, el hecho ocurrió en la calle Vicuña Mackenna, donde la víctima transitaba cuando se produjo un intercambio de disparos entre un grupo de sujetos a pie y otros que se desplazaban en un vehículo.

El fiscal Leonardo Tapia explicó que la joven no tenía vínculo con los involucrados. “Iba caminando por el lugar y lamentablemente, a propósito de un enfrentamiento entre dos grupos de sujetos, recibe este impacto. Ella no pertenece a ninguno de estos grupos, sino que es una víctima que iba transitando por este sector”, señaló.

Personas que estaban en el sector auxiliaron a la mujer y la trasladaron al Hospital Félix Bulnes, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al laboratorio de la PDI, incluyendo empadronamiento de testigos y revisión de cámaras de seguridad para identificar a los participantes del tiroteo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, no se registraron otras personas heridas. Al menos tres individuos habrían participado desde tierra, mientras aún se investiga cuántos se movilizaban en el vehículo involucrado.