Lo Prado: hombre muere apuñalado en la vía pública y sería una persona en situación de calle

La víctima, hallada sin documentos en calle Los Copihues, recibió una herida cortopunzante en el tórax. OS9 y Labocar indagan el crimen y revisan cámaras para dar con el autor.

Un hombre murió la noche del viernes 12 de septiembre tras ser apuñalado en la comuna de Lo Prado, en la Región Metropolitana. La víctima fue encontrada en calle Los Copihues con una herida cortopunzante en el tórax y sin documentos de identificación.

De acuerdo con antecedentes de Carabineros, el hecho fue denunciado mediante el 133 y corroborado por personal municipal. Las primeras diligencias apuntan a que el hombre habría pernoctado en una plaza cercana.

“Lo más probable es que sea una persona en situación de calle, ya que tampoco mantenía documentos. Al parecer, vivía en una banca de la plaza, hay especies como frazadas que dan a entender que esta persona residía en el lugar”, explicó el capitán Luis Pérez, de la Prefectura Santiago Occidente.

Respecto al arma utilizada, aún no ha sido hallada. Según Carabineros, la víctima alcanzó a caminar algunos metros luego de recibir la estocada, antes de desplomarse en la vía pública.

Por orden del Ministerio Público, el caso quedó a cargo del OS9 y el Labocar, que efectúan peritajes, revisión de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos para esclarecer lo ocurrido e identificar al autor del homicidio.