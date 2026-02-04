Homicidio frustrado a las afueras de La Vega: Hombre ecuatoriano es acribillado y permanece bajo intervención médica

Carabineros trasladó al herido al Hospital San José tras hallar a la víctima con múltiples impactos balísticos. La Brigada de Homicidios Centro Norte quedó a cargo de diligencias junto al equipo ECOH de la Fiscalía.

Un homicidio frustrado quedó al descubierto en las inmediaciones de La Vega Central, en Recoleta, luego de que Carabineros hallara a una persona con múltiples impactos balísticos en la intersección de Antonia López de Bello con Salas.

La víctima, un ciudadano ecuatoriano de 31 años, ingresó al Hospital San José, donde permanece bajo intervención médica y fuera de riesgo vital, según informó la Brigada de Homicidios Centro Norte tras un requerimiento del equipo ECOH de la Fiscalía.

El inspector Luis Zamueza Fernández, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que la concurrencia policial se originó tras un comunicado de la Fiscalía y del equipo contra el crimen organizado y homicidios (ECOH).

@ECOH_FiscaliaRM se trasladó hasta el Hospital San José para iniciar investigación, junto a @PDI_CHILE , por el homicidio frustrado de un hombre, de nacionalidad extranjera, quien recibió múltiples impactos balísticos mientras se encontraba en el sector de la Vega Central. pic.twitter.com/B7yJgrbH9f — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) February 4, 2026

De acuerdo con su relato, Carabineros advirtió la situación mientras realizaba patrullajes en el sector y trasladó a la víctima al Hospital San José.

La persona lesionada fue individualizada como un hombre de nacionalidad ecuatoriana, de 31 años. El inspector indicó que su situación migratoria se encuentra irregular en Chile.

Sobre la cantidad de disparos y el detalle de las lesiones, la policía señaló que esa información forma parte de la investigación.

Según la Brigada de Homicidios, personal del Laboratorio de Criminalística Central realiza pericias en el sitio del suceso, con levantamiento de evidencia hematológica y balística.

Además, equipos policiales realizan empadronamiento de testigos y revisan la existencia de cámaras de seguridad para establecer la dinámica de los hechos.