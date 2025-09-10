Homicidio en La Pintana: Una persona muerta y otra herida de gravedad tras tiroteo contra casa

La persona herida fue trasladada al Hospital Padre Hurtado, quedando también detenida, ya que Carabineros encontró en el domicilio un arma de fuego y droga.

La noche de este martes, una persona murió y otra resultó herida tras una balacera en la comuna de La Pintana, en la región Metropolitana.

Lo que se sabe del homicidio en La Pintana

El hecho ocurrió cerca de la medianoche en el pasaje Las Gaitas, en Villa Orquesta, hasta donde llegó un grupo de desconocidos a una vivienda y dispararon en reiteradas ocasiones.

Debido al ataque, una persona murió en el lugar y una segunda resultó gravemente herida, siendo trasladada fuera de riesgo vital a un centro asistencial.

El prefecto Robert Briones, de la Brigada de Homicidios Sur, sostuvo que “cuando la víctima se encontraba en el interior de un domicilio es abordado por sujetos desconocidos quienes, con armas de fuego, proceden a dispararle, causándole la muerte en el lugar”.

La persona herida fue trasladada al Hospital Padre Hurtado, donde el personal médico indicó que su diagnóstico se mantiene reservado. Asimismo, quedó bajo detención luego de que Carabineros encontrara en el domicilio un arma de fuego y dosis de droga.