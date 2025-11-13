Adolescente de 15 años es detenido por homicidio en centro de rehabilitación de Buin

La PDI investiga la muerte de un joven de 19 años que fue apuñalado al interior de un recinto terapéutico. El presunto agresor, también usuario del centro, quedó detenido.

La Policía de Investigaciones indaga un homicidio con arma blanca registrado al interior de un centro de rehabilitación de drogas y alcohol en la comuna de Buin.

El hecho ocurrió durante las últimas horas en un recinto ubicado en calle Los Guindos, donde —según los primeros antecedentes— se produjo una discusión entre dos jóvenes que permanecían como usuarios del lugar.

De acuerdo con información policial, el conflicto se originó en el sector de los quinchos del centro y terminó cuando un adolescente de 15 años atacó con un arma blanca a un joven de 19 años, provocándole una herida en el tórax.

La víctima fue trasladada al Hospital de Buin, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI realizó peritajes en el lugar para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias del ataque. El presunto agresor quedó detenido y será puesto a disposición de la justicia.