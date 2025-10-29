Homenajes, aplausos y mucha emoción: Las postales que ha dejado el velorio de Héctor “Tito” Noguera

Diversas autoridades, además de familiares, colegas, excompañeros de trabajo y público general han ido a despedirse del histórico actor.

Hasta el Campus Oriente de la Universidad Católica han llegado cientos de personas para despedir a Héctor “Tito” Noguera, actor, director de teatro y académico chileno.

El histórico actor de conocidas teleseries, películas y obras de teatro falleció este martes debido a un cáncer “que llevaba ya bastante tiempo”, según contó su hija Amparo.

El velorio, que se desarrolla desde este mismo martes en el recinto ubicado en la comuna de Providencia, ha dejado postales que reflejan el cariño sentido hacia el intérpete.

Diversas autoridades, entre ellos las ministras Camila Vallejo y Carolina Arredondo, además de familiares, colegas, excompañeros de trabajo y público general ha ido a presentar sus respeto.

¿Cuándo es el funeral de Héctor Noguera?

El funeral del actor será desde las 11:00 horas de este jueves 30 de octubre en el Templo del Centro de Extensión UC.

El cuerpo de Noguera luego será el traslado hasta el cementerio Parque del Recuerdo, en Américo Vespucio 555, Huechuraba.

Las imágenes que dejó el velorio de Héctor Noguera

Acompañamos a la familia, amigos y seres queridos de Héctor Noguera en su velorio en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Despedimos a un gran artista y vecino de Peñalolén, cuya trayectoria y legado dejan una huella imborrable en la cultura nacional 🕊️ pic.twitter.com/vpCAWm2F3U — Peñalolén (@penalolen) October 28, 2025