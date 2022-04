Personal de Carabineros detuvo la acción del sujeto de 46 años, quien aseguró ser un ex funcionario de la institución. Luego, fue trasladado a la ex Posta Central para constatar su estado de salud. “No tengo plata, pago arriendo, cómo creen que se sostiene mi familia, en el Compin no me quieren dar nada. Debo luz, agua, arriendo”, afirmó entre lágrimas.