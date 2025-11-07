Hombre murió tras ser baleado en medio de turbazo a su casa en Lampa

Los sujetos se llevaron distintas especies de valor desde el lugar.

Un hombre murió tras ser baleado al interior de su domicilio en Lampa.

Según información policial, el hecho ocurrió la madrugada de este viernes, cuando un grupo de sujetos ingresó hasta el lugar para realizar un robo, momento en que habrían efectuado cerca de cinco disparos.

El subcomisario Manuel Arévalo, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, señaló que el asalto habría sido en modalidad turbazo y que la madre del fallecido intentó interponerse al robo, por lo que resultó lesionada, fuera de riesgo vital.

Asimismo, los ladrones sustrajeron distintas especies de valor.

Las demás personas del grupo familiar no fueron heridas y se está recogiendo su testimonio para poder establecer la dinámica de los hechos, añadió el subcomisario.

En esa línea, la Brigada de Homicidios se encuentra investigando y recopilando los antecedentes junto al Laboratorio de Criminalística.