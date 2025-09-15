Hombre muere tras ser reducido por guardias en Mall Plaza Vespucio: Se habría descompensado y agredido a tres personas

Durante la intervención, la víctima sufrió lesiones de carácter grave, incluyendo un traumatismo encéfalo craneano. Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.

Este lunes, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer la muerte de un hombre en el estacionamiento del Mall Plaza Vespucio, en la comuna de La Florida, luego de ser reducido por guardias de seguridad del centro comercial.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas y ha generado cuestionamientos por el posible uso excesivo de la fuerza.

De acuerdo con el comandante Ignacio Toledo, prefecto de la Prefectura Cordillera de Carabineros, la situación se originó cuando el hombre —identificado como una persona adulta con diagnóstico de esquizofrenia— sufrió una descompensación que habría derivado en la agresión a tres personas que transitaban por el lugar.

“Esta persona sufriría esquizofrenia y, a raíz de una descompensación, habría agredido a tres personas. En esa circunstancia, personal de seguridad del centro comercial habría intentado reducirlo con el objetivo de contener la situación”, explicó Toledo.

Durante la intervención, la víctima sufrió lesiones de carácter grave, incluyendo un traumatismo encéfalo craneano.

Equipos del SAMU, Bomberos y Carabineros acudieron al lugar, donde el hombre fue encontrado en paro cardiorrespiratorio traumático. Pese a los intentos por reanimarlo, falleció en el sitio.

Uno de los antecedentes que complica el caso es que, según confirmó el comandante Toledo, el hombre estaba esposado mientras recibía atención médica, lo que podría haber afectado la efectividad de las maniobras de reanimación.

Consultado sobre si hubo exceso de fuerza, Toledo indicó que esas circunstancias están siendo analizadas por el Ministerio Público.

“La madre señaló que eran cerca de ocho guardias sobre su hijo. Esas circunstancias están siendo parte de la investigación. El Ministerio Público ha instruido que las diligencias estén a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones”, añadió.

El prefecto también confirmó que algunos de los guardias de seguridad resultaron lesionados durante el altercado y están siendo sometidos a exámenes para constatar las lesiones.

También señaló que su eventual situación procesal se determinará una vez concluidas las diligencias investigativas.

Por su parte, Mall Plaza Vespucio emitió un comunicado asegurando que su equipo de seguridad actuó conforme a los protocolos establecidos y expresó su disposición para colaborar con las autoridades.