Velorio mortal en Estación Central: Hombre muere baleado tras presunta riña familiar durante ceremonia fúnebre

La víctima llegó herida hasta el SAPU Los Nogales, donde falleció pese a recibir atención médica. El hecho ocurrió en medio de una riña familiar durante un velorio.

Un hombre fue asesinado a tiros durante la madrugada de este jueves en la comuna de Estación Central, en circunstancias que se investigan y que preliminarmente se vinculan a una riña ocurrida en medio de un velorio.

La situación quedó al descubierto cuando la víctima ingresó con cinco disparos hasta el SAPU Los Nogales. Pese a la atención de urgencia, no fue posible salvarle la vida.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el ataque se produjo en la intersección de Capitán Gálvez con Toro Mazote, donde se desarrollaba la ceremonia fúnebre. En ese contexto, una riña familiar habría terminado con los disparos que causaron la muerte del hombre.

Por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que durante las próximas horas entregará mayores detalles sobre el crimen.