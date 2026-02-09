Hombre muere tras recibir múltiples disparos en el centro de Santiago, a metros del Mercado Central

El ataque ocurrió la noche del domingo en la intersección de Puente con Ismael Valdés Vergara. La víctima fue trasladada a la Posta Central, donde falleció por la gravedad de sus heridas.

Un hombre murió la noche del domingo luego de ser baleado en las cercanías del Mercado Central, en pleno centro de Santiago.

El hecho se registró en la intersección de las calles Puente e Ismael Valdés Vergara, en la Región Metropolitana, y es investigado por personal especializado de Carabineros.

¿Qué se sabe del ataque en el centro de Santiago?

De acuerdo con información preliminar, la víctima correspondería a un hombre de alrededor de 30 años, quien recibió múltiples impactos de bala por causas que aún no han sido determinadas.

El ataque se habría producido cerca de las 22:00 horas del domingo, según antecedentes recogidos por otros medios.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia hasta la Posta Central. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció producto de la gravedad de las lesiones.

En el lugar se encuentra trabajando personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, con el objetivo de recabar antecedentes y establecer la dinámica del homicidio.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni la identidad de la víctima, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.