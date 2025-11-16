Hombre fue a excusarse de votar en comisaría de Concepción, pero descubrieron que figuraba como fallecido

El individuo llegó al cuartel argumentando que vivía a más de 200 kilómetros de su local de votación, por lo que buscaba formalizar su excusa para no participar en el proceso electoral.

Un hombre que acudió a justificar su ausencia en las elecciones en la Primera Comisaría de Concepción, terminó revelando una situación administrativa insólita: figuraba como fallecido y tenía activa una denuncia por presunta desgracia.

Sin embargo, al verificar su RUT, Carabineros detectó una alerta, recogió Radio Biobío.

“Al consultar su RUT, arrojó una denuncia por presunta desgracia, por lo que en este momento queda sin efecto”, explicó el mayor Jordan Escobar.

La situación se volvió aún más llamativa cuando los funcionarios revisaron sus antecedentes en el Servel.

“La persona aparecía como fallecida. Nos indicó que tenía un tema con unos familiares. Se le señaló que debía acudir al Registro Civil para aclarar su estado”, informó la teniente Blanca Vidal.

El hombre, que habló brevemente con el medio anteriormente mencionado, afirmó que enfrentaba “temas familiares” y que llevaba cerca de 20 años sin regresar a su hogar.

Tras realizar la constancia correspondiente, abandonó rápidamente el recinto policial.

El incidente ocurrió en medio de un alto flujo de personas excusándose para no votar, situación que provocó intermitencias en la Comisaría Virtual.