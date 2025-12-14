Hombre llegó a comisaría para excusarse de votar, pero fue detenido por tener orden vigente

El sujeto acudió hasta una unidad policial en Maipú para excusarse por estar a más de 200 kilómetros de su local de votación.

Una particular situación se vivió en una comisaría de Maipú (Región Metropolitana), cuando un hombre llegó para excusarse por no votar, pero terminó siendo detenido.

Al llegar a la unidad policial, el sujeto entregó la documentación a personal policial, por encontrarse a más de 200 kilómetros de su local de votación.

En ese momento, los funcionarios dieron cuenta que mantenía una orden de detención vigente por conducir en estado de ebriedad, la cual emanó desde Pitrufquén (Región de La Araucanía). según consigna T13.

Según señaló el individuo, había votado antes, pero en esta oportunidad no podía hacerlo, por lo que acudió a la comisaría.

De esa manera, al revisar su documentación, los carabineros evidenciaron que tenía una orden vigente.

El arrestado se mantiene en la unidad, a la espera del control de identidad durante esta mañana.