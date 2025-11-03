País judicial

Hites pierde disputa con Ralph Lauren: Corte Suprema rechaza registro de marca similar

Por CNN Chile

03.11.2025 / 21:01

{alt}

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió a favor de Ralph Lauren, tras la solicitud de Hites para registrar la marca “The King’s Polo Club”.

La Corte Suprema resolvió a favor de Ralph Lauren Corporation en la disputa legal con la cadena chilena Hites, que intentaba registrar la marca “The King’s Polo Club”.

El fallo del máximo tribunal señaló que las marcas presentan similitudes determinantes en términos gráficos, fonéticos y figurativos, lo que podría inducir al público a pensar que ambas pertenecen al mismo origen empresarial.

Entre los elementos que la Suprema destacó como “confusamente similares” se encuentran la figura del jinete, el caballo y el logotipo con chueca o taco, lo que “genera un insalvable riesgo de asociación”, según la resolución.

De acuerdo con La Tercera, la Segunda Sala de la Corte Suprema —compuesta por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada— resolvió de forma unánime revocar la sentencia del Tribunal Industrial, que anteriormente había fallado a favor de Hites.

En un comunicado, el Poder Judicial explicó que el fallo anterior incurrió en error de derecho al no aplicar correctamente las normas sobre irregistrabilidad de marcas que inducen a confusión o error a los consumidores.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Mansuy: "Las derechas se juegan buena parte de su destino en el modo en que reaccionen a los resultados del 16 de noviembre"
Coquimbo Unido campeón: Las claves de Alejandro Camargo tras el histórico triunfo para los "piratas"
"Como si fuera el día de la marmota, nada cambia": Escobar por veda de encuesta en periodo electoral
"Algo tiene que haber ocurrido para que esta anomalía haya podido abrirse paso": Alfredo Joignant por "derechización" en Chile
Mónica Rincón por escándalo en el SII: "No se puede hacer cargo de cómo se usan los impuestos, pero sí de cobrarlos bien"
Acevedo afirma que Hacienda "tomó a medias" recomendación de comisión asesora sobre el fin de la "glosa republicana"