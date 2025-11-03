Hites pierde disputa con Ralph Lauren: Corte Suprema rechaza registro de marca similar

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió a favor de Ralph Lauren, tras la solicitud de Hites para registrar la marca “The King’s Polo Club”.

La Corte Suprema resolvió a favor de Ralph Lauren Corporation en la disputa legal con la cadena chilena Hites, que intentaba registrar la marca “The King’s Polo Club”.

El fallo del máximo tribunal señaló que las marcas presentan similitudes determinantes en términos gráficos, fonéticos y figurativos, lo que podría inducir al público a pensar que ambas pertenecen al mismo origen empresarial.

Entre los elementos que la Suprema destacó como “confusamente similares” se encuentran la figura del jinete, el caballo y el logotipo con chueca o taco, lo que “genera un insalvable riesgo de asociación”, según la resolución.

De acuerdo con La Tercera, la Segunda Sala de la Corte Suprema —compuesta por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada— resolvió de forma unánime revocar la sentencia del Tribunal Industrial, que anteriormente había fallado a favor de Hites.

En un comunicado, el Poder Judicial explicó que el fallo anterior incurrió en error de derecho al no aplicar correctamente las normas sobre irregistrabilidad de marcas que inducen a confusión o error a los consumidores.