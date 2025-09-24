Histórico fallo: Condenan a biólogo chileno por violación contra una científica francesa en la Antártica

Jorge Gallardo Cerda fue condenado por el delito ocurrido en febrero de 2019 en medio de una expedición al continente antártico. La sentencia se leerá el próximo viernes 3 de octubre a las 13:45 horas.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio en contra de Jorge Gallardo Cerda, en calidad de autor del delito consumado de violación.

El hecho, protagonizado por el biólogo, ocurrió en febrero de 2019, en las Islas Shetland del Sur, en la Antártica. La afectada fue una científica francesa con quien compartía una carpa al momento de ocurrir el delito.

En la resolución, el tribunal dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable de Gallardo Cerda. Se trata de la primera condena por este delito ocurrido en el territorio antártico.

El TOP de Punta Arenas estimó que “la prueba rendida en el juicio por el Ministerio Público -consistente, especialmente en testimonial, pericial, documental y otros medios de convicción-, apreciada libremente, permitió, derribando la presunción de inocencia que lo amparaba, establecer, más allá de toda duda razonable, tanto la existencia del referido ilícito como la participación culpable que en éste cupo al acusado, en calidad de autor, descartándose así las alegaciones de la defensa fundadas en la inexistencia o atipicidad de los hechos materia de la acusación”.

“Por otra parte -prosigue- la misma prueba de cargo, apreciada bajo el estricto estándar probatorio establecido por el artículo 297 del Código Procesal Penal, no permitió, en cambio, estimar configurada la circunstancia agravante de responsabilidad penal invocada en la acusación, del artículo 12 N°12 del código punitivo; todo lo anterior, en la forma que se fundamentará y precisará en la sentencia definitiva que corresponde dictar, la cual se pronunciará además sobre la eventual concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible que pudieren alegarse a continuación”, se añadió.