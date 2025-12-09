Hijo de Jorge Tocornal rompe el silencio: “Mi papá se fue preso y seguí siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte de mi mamá”

Jorge Tocornal Pesce aseguró que "voy a limpiar el nombre de mi papá", luego que la Corte Suprema negara revisar el testimonio en el que negaba haber sido abusado por su padre, quien falleció en septiembre pasado.

Jorge Tocornal Pesce -hijo del fallecido Jorge Tocornal Babra– se refirió al caso judicial de su padre, luego que se retractara públicamente de la acusación de abuso sexual presentada en su contra, y por la cual pasó 13 años en la cárcel tras ser condenado.

En este contexto, el denunciante ha iniciado acciones legales para revertir la condena contra su padre, el que falleció en septiembre pasado. Sin embargo, la semana pasada, la Corte Suprema nuevamente negó revisar el testimonio del hijo.

En conversación con Diario Financiero, Jorge hijo habló por primera vez sobre la causa, y explicó cómo se produjo el inicio de la denuncia contra su padre cuando tenía 10 años.

Respecto a dicha acusación, planteó que “mi mamá no me había creído al principio. Y después habló con mi abuela materna, vuelve y me dijo: ‘Yo también te creo’. ‘Pero mamá, tal vez no fue tan así‘, le dije“.

Consultado sobre por qué los peritajes arrojaron que sí había sido abusado, aseguró que “yo creo que los peritajes psicológicos son super manipulables y alterables. Y como te dije, con los patrones que yo estaba mostrando, mi mamá se colgaba de eso para decir ‘es que mira cómo está’. Aparte que ella siempre usaba los psicólogos como herramienta“.

Del mismo modo, acotó que “el testimonio por el cual condenaron a mi papá fue el mío, yo dije que mi papá me había violado, que él nos hacía hacer cosas sexuales con mi hermano. Y todo porque no me castigaran o golpearan. Y al final, terminó el juicio, mi papá se fue preso y seguí siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte de mi mamá“.

Además, se le preguntó sobre en qué momento comenzó a querer retractarse de la denuncia, a lo que apuntó a que “yo me autoconvencí de que mi papá nunca me iba a aceptar por lo que había hecho. Y llevaba una culpa tremenda por toda esta manipulación que me hicieron hacer. Fue mucha frustración, rabia contra mí mismo, depresión severa, mucho daño psicológico. Y además, como yo era una persona muy solitaria, nunca congenié con mis pares. Entonces no tenía un lugar seguro en mi vida. Ni en el colegio podía respirar, ni en mi casa podía respirar. En ningún lado. Y eso te juro que es asfixiante“.

“Es asfixiante. Viví una pesadilla por muchos años. Yo nunca creí que iba a poder escapar de la casa de mi mamá”, aseguró igualmente.

Respecto a su madre, también sostuvo que “ella me echó de la casa porque empecé a crecer y me empecé a rebelar en contra de ella. Y le insinué que iba a buscar a mi papá, y ahí ella me echó. Me dijo ‘te vas sin comida, sin techo, sin plan de salud. Me das lo mismo‘”.

“Perdí a mi papá durante 13 años. Y ahora lo perdí para siempre. No quiero seguir sufriendo más. Estoy chato. Él ya tuvo suficiente, yo ya tuve suficiente. Pero voy a seguir. Y voy a seguir porque es injusto. Voy a limpiar el nombre de mi papá“, sentenció Tocornal Pesce.